Борис Игнатьев: в теннисбол Лобановский обыгрывал Михайличенко, Черенкова

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о системе сборных СССР, выстроенной Валерием Лобановским.

«Друзьями мы быть не могли, правильнее сказать — единомышленники. Существовала вертикаль, во главе которой стоял штаб национальной команды — Лобановский, Морозов, Мосягин, Симонян. Дальше шли молодёжная, юношеские сборные. Как только Лобановский проводил сбор первой сборной, мы все должны были там тоже присутствовать. По утрам нас собирали и рассказывали, над чем сегодня будет работать команда. После тренировки, опять-таки вместе, обсуждали её направленность и содержание. Таким образом главный через своих помощников вооружал нас своими мыслями.

Кроме всего прочего, Лобановский организовывал игры между тренерами юношей и своими помощниками. Очень любил выигрывать! А в теннисболе Васильич просто был мастером. Обыгрывал Кузнецова, Михайличенко, Черенкова! Играл — супер. Меня администратор в шесть утра будил: «Иди, Васильич зовёт. Они уже играть начинают». Но стоило на площадке ошибиться, Лобановский сразу начинал травить: «Ты где играл?» Мог Мосягину задвинуть: «Иди бегай кругами, ты не футболист». Уникальный был человек!

При этом любил дискуссии. Мог специально спровоцировать спор. Но переубедить его было невозможно — Лобановский чётко аргументировал свою точку зрения. У него не было «наверное» и «может быть» — всё раскладывал по полочкам», — сказал Игнатьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.