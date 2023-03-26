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Александр Мостовой: критика Матыцина в адрес Карпина по делу. У тренера сдают нервы

Александр Мостовой: критика Матыцина в адрес Карпина по делу. У тренера сдают нервы
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал критику главного тренера команды Валерия Карпина со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина.

«Ясно, что критика Матыцина в адрес Карпина по делу. Просто об этом говорилось ещё полгода назад. Карпин за последние два дня ответил на все вопросы: о неважности результата, о том, что за место не держится.

Где ещё тренеры совмещают посты? Назовите хоть одну страну. При этом Карпин сам об этом говорил. Просто совмещение постов даёт о себе знать: у тренера накапливается, сдают нервы — начинаешь не контролировать свои слова», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Матыцин заявил, что если Валерий Карпин не держится за место в национальной команде, то это путь в никуда.

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