Салихова — о словах Федотова: когда «Спартаку» ставили левые пенальти, другие хихикали

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова о встречах московского клуба с судейским корпусом.
«Когда Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом? В сочинском «Колизее» было комфортнее с судейством, чем в ЦСКА? Можно ещё стать тренером сборной, тогда клубной команде преференции по пенальти обеспечены.
Насколько встречи судей с клубами влияют на качество судейства? Возможно, эффективнее было бы делать это открыто: судьи, ЭСК, тренеры и футболисты, грамотные журналисты. Болельщикам хочется знать и понимать, как принимаются те или иные решения», – приводит слова Салиховой Metaratings.
- 26 марта 2023
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