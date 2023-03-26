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Тренер ЦСКА Федотов отреагировал на встречи «Спартака» с судьями и Дюковым

Тренер ЦСКА Федотов отреагировал на встречи «Спартака» с судьями и Дюковым
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал встречи московского «Спартака» с судейским корпусом, а также с президентом РФС Александром Дюковым.

«Спартак провёл встречу с Дюковым, а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна, только если все [будут] вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы, одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».

ЦСКА набрал 35 очков в 20 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (2 апреля) на выезде. «Спартак» (40) — третий. Впереди у красно-белых домашний матч с «Ахматом» (1 апреля).

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