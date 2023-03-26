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Ташуев — о матче со «Спартаком»: «Ахмат» будет играть в свой футбол

Ташуев — о матче со «Спартаком»: «Ахмат» будет играть в свой футбол
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Напомним, игра состоится 1 апреля в Москве.

«Чего ждать болельщикам от предстоящей игры? Я как специалист своему стилю в футболе не изменяю. Мы не будем играть, как модно говорить — вторыми номерами, первыми номерами… Мы будем стараться также владеть временными отрезками инициативой, с высоким прессингом, сочетанием с отходом к позициям. То, что мы делаем обычно. С учётом, конечно, сильных сторон соперника. Будем играть в свой футбол. Тактические моменты, как вы сказали, будут решать тренеры за полем, а на поле — футболисты», — приводит слова Ташуева официальный сайт «Ахмата».

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