Шлоттербек и Хаверц покинули расположение сборной Германии

Тренеру сборной Германии Ханси Флику придётся обойтись без двух основных игроков в предстоящем контрольном матче с Бельгией во вторник, 28 марта. Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек и нападающий «Челси» Кай Хаверц в воскресенье покинули лагерь бундестим, об этом сообщил немецкий футбольный союз через «Твиттер» на следующий день после победы в товарищеском матче с Перу (2:0).
Шлоттербек, которого пришлось заменить в концовке игры с Перу, страдает от мышечных проблем в левом бедре. Вскоре после матча Флик заявил о травме 23-летнего игрока. Хаверц же подхватил грипп. Оба досрочно вернулись в расположение своих клубов.
Отметим, что травма Шлоттербека должна обеспокоить тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича. Через шесть дней лидеру чемпионата Германии предстоит важный матч с мюнхенской «Баварией». Шлоттербек, который перед началом сезона перешёл из «Фрайбурга» за € 20 млн, вместе с Никласом Зюле составляют основную пару центральных защитников «шмелей». «Челси» Хаверца сыграет против «Астон Виллы» в субботу, 1 апреля, в матче очередного тура Премьер-лиги.
- 26 марта 2023
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