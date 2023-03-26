Россия — Ирак: Антон Миранчук вывел россиян вперёд

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Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит товарищеский матч национальных команд России и Ирака. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте полузащитник Антон Миранчук вывел сборную России вперёд (1:0). Александр Соболев пробил по воротам соперника, голкипер Ирака парировал удар, но отразил мяч прямо на Миранчука, которому оставалось лишь поразить пустой угол.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.