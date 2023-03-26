Россия — Ирак: Пиняев удвоил преимущество россиян

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит товарищеский матч национальных команд России и Ирака. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте Сергей Пиняев забил второй гол сборной России в этом матче. Осипенко со своей половины поля сделал заброс по левому флангу. Пиняев резко сместился к центру, собрал на себя трёх соперников и пробил в нижний угол — Хассан не дотянулся.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.