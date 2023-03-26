Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч национальных команд России и Ирака. На стадионе присутствовали 23 818 зрителей. Игра завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.

На 50-й минуте полузащитник Антон Миранчук вывел сборную России вперёд (1:0), удачно сыграв на добивании. На 58-й минуте Сергей Пиняев удвоил преимущество россиян – он резко сместился к центру, собрал на себя трёх соперников и точно пробил в нижний угол. В концовке матча Далер Кузяев получил красную карточку за толчок соперника. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу сборной России.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.