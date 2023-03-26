Англия — Украина: британцы забили два гола за три минуты

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходит матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы. Встречаются соперники по группе С — сборные Англии и Украины. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Англии забила два гола за три минуты. На 37-й минуте отличился Гарри Кейн, на 40-й минуте — Букайо Сака. Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу британцев.
Сборная Англии начала квалификационный раунд с гостевой победы над командой Италии (1:2) — действующим победителем чемпионата Европы. Отметим, что именно Англию итальянцы обыграли в финале последнего Евро. Для сборной Украины матч с Англией станет первым в отборочном турнире к чемпионату Европы.
Вместе с Англией и Украиной в группе С также выступают Северная Македония, Мальта и Италия.
- 26 марта 2023
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