Англия — Украина: британцы забили два гола за три минуты

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходит матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы. Встречаются соперники по группе С — сборные Англии и Украины. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Англии забила два гола за три минуты. На 37-й минуте отличился Гарри Кейн, на 40-й минуте — Букайо Сака. Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу британцев.

Сборная Англии начала квалификационный раунд с гостевой победы над командой Италии (1:2) — действующим победителем чемпионата Европы. Отметим, что именно Англию итальянцы обыграли в финале последнего Евро. Для сборной Украины матч с Англией станет первым в отборочном турнире к чемпионату Европы.

Вместе с Англией и Украиной в группе С также выступают Северная Македония, Мальта и Италия.