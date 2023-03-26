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Валерий Карпин ответил министру спорта России после критики за слова о сборной

Валерий Карпин ответил министру спорта России после критики за слова о сборной
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина. Ранее Матыцин заявил, что если Валерий Карпин не держится за место в национальной команде, то это путь в никуда.

«Слова Матыцина? Я вчера на пресс-конференции всё разжевал и по полочкам разложил. Нужны правильные слова и лозунги — мы с вами, мы вместе, наверное, да. По поводу безразличия — об этом говорить даже не приходится. Мы вместе», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сборная России под руководством Валерия Карпина одержала победу в товарищеском матче с Ираком (2:0).

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