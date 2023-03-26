Карпин сообщил, что сказал футболистам сборной России в перерыве матча с Ираком

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что сказал футболистам национальной команды в перерыве товарищеского матча с Ираком (2:0).

«Вторым таймом сегодня доволен. В первом тайме старались играть правильно, выход из обороны, у нас есть вратари, которых можно использовать как опцию. Но вообще-то задача голы забивать, а не держать мяч у наших ворот. Это то, что сказали в перерыве, что надо играть, а не при первом удобном случае катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим. Можем ли сыграть в Кубке Азии? Это не ко мне вопрос», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, встреча с Ираком в Санкт-Петербурге — первая международная домашняя игра россиян за полтора года. На стадион «Газпром Арена» пришло 23 818 зрителей.