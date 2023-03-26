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Карпин: психологической проблемы в выходе через пас нет. Она в боязни результата

Карпин: психологической проблемы в выходе через пас нет. Она в боязни результата
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о связанных с психологией проблемах в игре национальной команды.

«Психологической проблемы в выходе через пас нет. Она в боязни ошибиться, боязни результата. Через выход обороны через пас, возможно, эту проблему можно попробовать решить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России одержала победу в товарищеском матче с Ираком (2:0), проходившем сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.

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