Денисов: классно дебютировать за сборную в Питере. Здесь родные могут поддержать меня
Поделиться
Футболист сборной России Даниил Денисов прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче с Ираком (2:0).
«Классно дебютировать за сборную в Питере. Здесь у моих родных, семьи и друзей есть возможность прийти, посмотреть и поддержать меня в Санкт-Петербурге. Хватило ли билетов, которые выделили? Не хватило. Не помню, сколько было: плюс-минус 15 билетов», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, встреча с Ираком в Санкт-Петербурге — первая международная домашняя игра россиян за полтора года. На стадион «Газпром Арена» пришло 23 818 зрителей.
Комментарии
- 26 марта 2023
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:13
-
21:10
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:44
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:37
-
20:36
-
20:33
-
20:29
-
20:28
Партнерский контент