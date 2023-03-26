Денисов: классно дебютировать за сборную в Питере. Здесь родные могут поддержать меня

Футболист сборной России Даниил Денисов прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче с Ираком (2:0).

«Классно дебютировать за сборную в Питере. Здесь у моих родных, семьи и друзей есть возможность прийти, посмотреть и поддержать меня в Санкт-Петербурге. Хватило ли билетов, которые выделили? Не хватило. Не помню, сколько было: плюс-минус 15 билетов», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, встреча с Ираком в Санкт-Петербурге — первая международная домашняя игра россиян за полтора года. На стадион «Газпром Арена» пришло 23 818 зрителей.