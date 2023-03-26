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«Арсенал» обыграл «Уфу», «Шинник» разгромил «Нефтехимик» и другие матчи дня в Первой лиге

Сегодня, 26 марта, в Первой лиге состоялось сразу восемь матчей. В первой игре «Велес» и «Волга» расписали «сухую» ничью.

В другом матче «Волгарь» и «Кубань» также сыграли вничью, однако сумели «распечатать» ворота друг друга по одному разу — 1:1.

«Краснодар-2» с минимальным счётом обыграл московскую «Родину» (1:0) благодаря голу Данила Карпова.

Тольяттинский «Акрон» отправил два безответных гола в сетку ворот махачкалинского «Динамо» (2:0).

Ярославский «Шинник», в свою очередь, уверенно разгромил «Нефтехимик» — 3:0.

В матче экс-представителей РПЛ «Арсенал» — «Уфа» сильнее оказался коллектив из Тулы. «Пушкари» обыграли уфимцев со счётом 2:1.

СКА-Хабаровск и «Енисей» не сумели отметиться забитыми мячами, матч завершился со счётом 0:0.

В заключительном матче дня «Балтика» обыграла КАМАЗ (1:0), укрепив свои лидирующие позиции в Первой лиге.

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2022/2023