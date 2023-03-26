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«Арсенал» обыграл «Уфу», «Шинник» разгромил «Нефтехимик» и другие матчи дня в Первой лиге

«Арсенал» обыграл «Уфу», «Шинник» разгромил «Нефтехимик» и другие матчи дня в Первой лиге
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Сегодня, 26 марта, в Первой лиге состоялось сразу восемь матчей. В первой игре «Велес» и «Волга» расписали «сухую» ничью.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 0
Волга Ул
Ульяновск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В другом матче «Волгарь» и «Кубань» также сыграли вничью, однако сумели «распечатать» ворота друг друга по одному разу — 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
Кубань
Краснодар
0:1 Абдоков – 52'   1:1 Липовой – 68'
Удаления: нет / Позняк – 90+1'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар-2» с минимальным счётом обыграл московскую «Родину» (1:0) благодаря голу Данила Карпова.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Карпов – 19'
Удаления: Иванов – 80' / нет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тольяттинский «Акрон» отправил два безответных гола в сетку ворот махачкалинского «Динамо» (2:0).

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Савичев – 42'   2:0 Сагуткин – 46'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославский «Шинник», в свою очередь, уверенно разгромил «Нефтехимик» — 3:0.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Осипов – 25'   2:0 Грузнов – 30'   3:0 Соколов – 31'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче экс-представителей РПЛ «Арсенал» — «Уфа» сильнее оказался коллектив из Тулы. «Пушкари» обыграли уфимцев со счётом 2:1.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Луценко – 27'   1:1 Молтенинов – 86'   2:1 Ткачёв – 87'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

СКА-Хабаровск и «Енисей» не сумели отметиться забитыми мячами, матч завершился со счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск
Удаления: Симонян – 23' / нет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном матче дня «Балтика» обыграла КАМАЗ (1:0), укрепив свои лидирующие позиции в Первой лиге.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Пряхин – 76'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2022/2023

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