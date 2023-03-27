Ташуев: Пиняев – будущее сборной России

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о сборной России. Он отметил вингера московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Мы не участвуем в турнирах, мне кажется, это правильный ход, что рассматривают большое количество игроков. Сегодня нет сборной России как таковой — к сожалению это так. Надо определить группу футболистов, чтобы знать, на кого в дальнейшем надеяться. Карпин правильно делает, занимается структурной работой и оценивает ситуацию.

Зиньковский и Пиняев — молодцы, есть маленькие удочки, которые будут в дальнейшем прогрессировать. Есть проблема в обороне, Джикия и Дивеев травмированы, объективно некого ставить. Проблема в защита присутствует. Сегодня был важный результат для болельщиков. Для нас, для профессионалов — анализ и еще раз анализ, чтобы в дальнейшем, когда будем играть в официальных матчах, у нас был костяк.

Прогресс Пиняева? Я лично знаю этого мальчика, с 13 лет я смотрел за ним. Известно, что он обладает очень интересными природными качествами, быстрый атакующий игрок. Парень разумный, он будущее нашей сборной. Пиняев футболист с высоким уровнем», – приводит слова Ташуева Metaratings.