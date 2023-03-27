Игорь Ледяхов: безобразный первый тайм в исполнении сборной России в игре с Ираком

Известный российский тренер Игорь Ледяхов высказался об игре сборной России в матче с Ираком (2:0). Он считает, что России повезло в этой игре.

«Если объективно, то в первые 20 минут счёт должен быть 0:4, безобразный первый тайм в исполнении сборной России. Во втором тайме Ирак непонятно как вышел и первые 20 минут как раз Россия выглядела неплохо и забила. Просто странным образом Ирак выглядел, очень слабо в обороне. В первом тайме они ничего не позволили сделать у своих ворота, а после перерыва вышли, пропустили два мяча и потом начали играть.

Есть странные подозрения? Нет, о подозрениях здесь не может быть речи. Просто взгляд со стороны. Молодцы, перестроились, забили два, могли еще забить. Во втором тайме выглядели более-менее похожими на себя. Надо еще учесть, что сейчас Рамадан, может быть, это тоже сыграло против сборной Ирака. Люди придерживаются Рамадана, не пьют, не едят и как раз во втором тайме это и повлияло. Но это только догадки.

Что происходило бы в первом тайме, выйди футболисты Ирака сытыми? Об этом и речь, можно только догадываться, что могло бы произойти. Как обычно, у России такие ошибки в обороне, просто ужас. Нам повезло, что не наказали», – приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».