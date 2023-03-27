«Россия будет на вершине в Азии». Игрок Ирака — о возможном переходе РФС в АФК

Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид заявил, что национальная команда России будет главным фаворитом турниров в АФК, если РФС примет решение перейти в Азиатскую конфедерацию. Футболист отметил, что россияне будут на вершине местного футбола.
«Я бы хотел, чтобы Россия приехала к нам домой, в Ирак. Мы бы могли вновь провести хорошую игру.
Если Россия перейдёт в АФК, вы будете главным фаворитом турнира. Думаю, каждый раз становились бы чемпионами. Почему нет? Но я бы не хотел, чтобы вы переходили, потому что нам тогда будет ещё сложнее выиграть (смеётся). Но если это произойдёт, вы будете на вершине в Азии и повысите уровень футбола», — приводит слова Рашида «РБ Спорт».
Напомним, РФС создал группу для изучения возможного перехода из УЕФА в АФК. Россия и Ирак сыграли в Санкт-Петербурге товарищеский матч, закончившийся победой россиян со счётом 2:0.
- 27 марта 2023
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