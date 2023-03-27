Видео: тренер сборной Чехии эмоционально отпраздновал победу над Польшей

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В Сети появился видеоролик, на котором член тренерского штаба сборной Чехии эмоционально отпраздновал победу над национальной командой Польши (3:1) в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии.

На видео один из тренеров сборной Чехии эмоционально заводит игроков и тренеров после победы над поляками. Мужчина использует некую кричалку, которую подхватывают и футболисты.

Матч между Чехией и Польшей проходил в Праге. Голами в составе чехов отметились Ладислав Крейчи, Томаш Чванчара и Ян Кухта. Единственный гол поляков на свой счёт записал Дамиан Шиманьски.

Помимо Чехии и Польши, в группе E квалификации чемпионата Европы 2024 года также выступают Фарерские острова, Молдавия и Албания.

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