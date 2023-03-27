Игорь Акинфеев подколол Даниэла Карвальо во время последней встречи

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подшутил над бывшим полузащитником армейцев Даниэлом Карвальо, который сыграл за команду в товарищеском матче с 2DROTS (1:2). Спортсмены встретились перед матчем. Этот эпизод попал в видео, опубликованное на YouTube-канале ЦСКА.

Карвальо: Стареть не собираешься?

Акинфеев: Нет, конечно.

Акинфеев — переводчику: скажи ему, что прессик нужно подкачать (смеётся).

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл семь трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). В 2005 году Карвальо признали футболистом года в России. Игровую карьеру Даниэл завершил в феврале 2018 года.