Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев оценил выступление Даниэла Карвальо в матче с 2DROTS

Игорь Дивеев оценил выступление Даниэла Карвальо в матче с 2DROTS
Комментарии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре полузащитника Даниэла Карвальо. Бразилец принял участие в товарищеском матче команды с 2DROTS (1:2).

«Как Карвальо? Видно, опытный такой, техника, хорошо разрезал, сделал хорошую подачу с углового. Да, я смотрел матчи ЦСКА с ним, честно, не так помню по игре, но сейчас видно, насколько он техничный. Топ», — сказал Дивеев в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл семь трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). В 2005 году Даниэла Карвальо признали футболистом года в России.

Материалы по теме
Карвальо — о стадионе ЦСКА: играй я на таких аренах, возможно, был бы ещё счастливее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023