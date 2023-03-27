Игорь Дивеев оценил выступление Даниэла Карвальо в матче с 2DROTS
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре полузащитника Даниэла Карвальо. Бразилец принял участие в товарищеском матче команды с 2DROTS (1:2).
«Как Карвальо? Видно, опытный такой, техника, хорошо разрезал, сделал хорошую подачу с углового. Да, я смотрел матчи ЦСКА с ним, честно, не так помню по игре, но сейчас видно, насколько он техничный. Топ», — сказал Дивеев в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.
Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл семь трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). В 2005 году Даниэла Карвальо признали футболистом года в России.
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