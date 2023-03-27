Карвальо — о стадионе ЦСКА: играй я на таких аренах, возможно, был бы ещё счастливее

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо, сыгравший за команду в товарищеском матче с 2DROTS (1:2), похвалил домашний стадион армейцев.

«Очень красивый, замечательный стадион. Приятно после стольких лет видеть такую красоту. Я был счастлив, играя за ЦСКА, но, возможно, был бы ещё счастливее, играя на таких замечательных стадионах. Сейчас я, конечно, сильно отличаюсь от того Даниэла, которым был много лет назад. Но мы часто шутим, что играть в футбол — как ездить на велосипеде. Никогда не разучишься», — сказал Карвальо в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач.