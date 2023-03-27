Капитан сборной Грузии: обожаю играть против Хвичи Кварацхелии

Капитан сборной Грузии Гурам Кашия высказался о нападающем национальной команды Хвиче Кварацхелии, назвав его изумительным игроком. Также защитник отметил, что ему нравится играть против форварда итальянского «Наполи» на тренировках грузин.

«Хвича — изумительный игрок. Обожаю выходить против него на тренировках. Невероятный талант и очень хороший профессионал. Иметь его в своей команде — прекрасно», — передаёт слова Кашии корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.

Завтра, 27 марта, состоится матч сборной Грузии с национальной командой Норвегии в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии. Стартовый свисток в игре прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Вместе с Грузией и Норвегией в группе A также выступают Испания, Шотландия и Кипр.