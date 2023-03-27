Валерий Кечинов: первый тайм сборной России с Ираком был ещё хуже, чем игра с Ираном

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от игры сборной России в первом тайме товарищеского матча с Ираком (2:0).

«Первый там сборной России в матче с Ираком был провальным. Даже ещё хуже, чем игра с Ираном. После перерыва футболисты вышли с нужным настроем и мотивацией, что и предопределило исход матча.

Много над чем нужно работать. Самое главное — взаимодействие. Футболисты из разных клубов, поэтому нет ещё нужного взаимопонимания. Но когда теперь будут следующие игры у сборной России?» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на минувшем мартовском сборе сборная России провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Последняя игра прошла в Санкт-Петербурге и стала для национальной команды первой домашней с ноября 2021 года. Голы в этом матче забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.