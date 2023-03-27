Веденеев: не сказал бы, что Пиняев выделяется в чемпионате России. Рано делать выводы

Бывший советский и российский футболист Сергей Веденеев поделился впечатлениями от игры нападающего сборной России Сергея Пиняева, автора второго мяча в ворота Ирака.

«Пока рано говорить об игровых качествах Сергея Пиняева. На фоне сборной Ирака было несколько хороших моментов. Не сказал бы, что в чемпионате России он выделяется. Он очень быстро бежит — быстрых игроков у нас давно не появлялось. А тут появился очень быстрый парень, который создаёт моменты благодаря своему рывку. Но в официальном матче за сборную такой гол, как Ираку, Пиняев бы не забил. Его просто оставили, он обыграл один в один и вышел на ударную позицию. Выводы делать рано. На фоне таких команд, как сборная Ирака, их делать не стоит», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.