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Сергей Пиняев — самый молодой автор гола в истории сборной России

Сергей Пиняев — самый молодой автор гола в истории сборной России
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Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу. Он отметился забитым мячом в ворота Ирака в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня).

Напомним, сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит товарищеский матч национальных команд России и Ирака. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сейчас идёт второй тайм, россияне ведут со счётом 2:0.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.

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