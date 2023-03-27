Роша: успел всем сердцем полюбить ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своём отношении к клубу. Также он отметил, что неплохо ориентируется в городе.

«Комфортно ли мне в ЦСКА? Да, конечно. Это великолепный клуб! Мне оказали невероятный приём, я сразу почувствовал, будто нахожусь дома. Уже неплохо ориентируюсь в Москве, изучил Красную площадь, рестораны, известные торговые центры. Хотя вообще мы с супругой большие домоседы. Любим проводить время дома, не нарушаем режим. Всегда стараюсь заботиться о себе, чтобы быть полностью готовым к тренировкам и матчам. Нахожусь в ЦСКА не столь продолжительное время, но уже успел всем сердцем полюбить этот клуб», — приводит слова игрока Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Роша принял участие в 12 матчах в составе ЦСКА, забив два гола.