Виллиан Роша: после игры с «Зенитом» сказал Мойзесу, что теперь я его личный фанат

Полузащитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о победе в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0).
«Мы были отлично готовы во всех компонентах – тактически, психологически, функционально. Прекрасно понимали, насколько сложным будет этот матч. Все знают, что в «Зените» собраны футболисты очень высокого уровня. От нас требовалось быть полностью сфокусированными, сосредоточенными, аккуратными и в то же время неуступчивыми в единоборствах. ЦСКА предстал единым целым, настоящей командой, благодаря этому мы грамотно отыграли матч с первой и до последней минуты.
Малком, безусловно, великолепный игрок. Как и Клаудиньо, и другие зенитовские футболисты. Однако мы смогли их нейтрализовать. Всех, и Малкома в том числе. Мойзес провёл великолепную игру с точки зрения выбора позиции и отбора, попросту выключив его из игры.
Я видел, как он играет в Бразилии, но до встречи в Москве знакомы мы не были. Зато сейчас мы словно братья. После матча с «Зенитом» я сказал Мойзесу, что у него теперь есть личный фанат. Он великолепный игрок и замечательный человек. Надеюсь, Мойзес будет долгое время выступать за ЦСКА, находиться рядом и радовать меня», — приводит слова игрока Bobsoccer.
- 27 марта 2023
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