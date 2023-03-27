Тренер сборной Норвегии: не будем менять стиль и структуру игры из-за отсутствия Холанда

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался об игре национальной команды в отсутствие её главного нападающего Эрлинга Холанда. Ранее в пресс-службе норвежской сборной сообщили, что Холанд получил травму паха, из-за чего не сможет помочь своей команде в матчах отбора Евро-2024.
«Из-за отсутствия Холанда стиль и структуру игры команды менять не будем. Каждый из игроков имеет свои достоинства, и они должны их проявить вне зависимости от того, на поле Эрлинг или нет. Будем стараться делать то же самое», — передает слова Сольбаккена корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.
В отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024 сборная Норвегии играет в группе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром. В 1-м туре норвежцы уступили испанцам со счётом 0:3. Завтра, 28 марта, Норвегия встретится со сборной Грузии. Игра состоится на стадионе «Батуми Арена». Начало – в 19:00 мск.
- 27 марта 2023
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