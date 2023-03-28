Лионель Месси ведёт переговоры с Хави о возвращении в «Барселону» — Catalunya Radio

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси попросил своего отца и агента Хорхе Месси обсудить с руководством «Барселоны» его возможное возвращение в клуб, сообщает Catalunya Radio.
По данным источника, Месси попросил своего отца поговорить с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Сам Месси общается по этому вопросу с главным тренером клуба Хави. Также отмечается, что игроки «Барселоны» и технический персонал одобряют возможное возвращение аргентинца в клуб.
Напомним, Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.
Ранее Месси защищал цвета «Барселоны». В составе каталонского клуба он провёл 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 гола и сделал 303 результативные передачи.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином:
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