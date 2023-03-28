Экс-игрок «Амкара» Белоруков: Черчесов знал всё про всех, но не наказывал за каждый косяк

Бывший футболист «Амкара» Дмитрий Белоруков вспомнил совместную работу в пермском клубе с главным тренером Станиславом Черчесовым. Ныне специалист тренирует венгерский «Ференцварош».

«Это не тренер, а менеджер. Он привёз серьёзный штаб. Каждый занимался своим делом. И всё это курирует Саламыч со своей харизмой, характером, наставническими речами. Такой опыт был первым.

У нас сложились нормальные отношения. Хотя когда он только пришёл, то убрал из команды Попова и Волкова – лидеров и опытных футболистов. Думал, что я следующий. Но в список не попал.

Он знал всё и про всех. Когда всё хорошо и есть результат – мог что-то пропустить. Имею в виду нарушения дисциплины. Если начинается что-то плохое – всегда вспомнит. Но не наказывал за каждый косяк. Думаю, это стратегический подход. Его метод. Но мы точно понимали – он знает всё. Даже если не говорит», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»: