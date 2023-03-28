Канчельскис: если Пиняев забьёт покер «Ливерпулю», то можно будет сравнить его с Аршавиным

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что молодого российского форварда Сергея Пиняева ещё рано сравнивать с экс-футболистом лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным.

«Если Пиняев будет играть как Аршавин и забивать четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде», то можно будет Сергея сравнивать с Андреем. А пока Пиняева нельзя сравнивать ни с кем. Аршавин — это Аршавин, он многое сделал в «Арсенале». Да, Андрею не удалось выиграть трофеи. Когда Сергей забьёт «Ливерпулю» четыре гола или пять, тогда можно будет его сравнивать с Андреем, а пока Пиняев не забивал нигде.

Да, Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». И что? Пусть они его купят, тогда будем уже разговаривать об этом. «Челси» недавно оформил трансфер Мудрика из «Шахтёра», вот они захотели — и сделали это. Почему лондонцы не купили Захаряна? Из-за санкций? Что вы верите в этот бред! Если футболиста захотят купить, то это сделают. У нас в советское время тоже санкции были, но трансферы оформлялись, и игроки уезжали за границу», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.