Алдонин: согласен с Карвальо — Акинфеев заслуживает памятника. Потрясающая карьера в ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на слова своего экс-одноклубника Даниэла Карвальо, который заявил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев заслуживает памятника около клубного стадиона.
«Я согласен с Карвальо, что Акинфеев заслуживает памятника. Это очень приятная история и вполне оправданная. Конечно же, никто не оспаривает заслуги Акинфеева. Потрясающая и успешная карьера в одном клубе со школы – пример для всех молодых.
Как мне кажется, вполне логично выделять место в пределах стадиона для легендарных футболистов. На «ВЭБ Арене» точно можно выделить если не памятник, то почётное кресло», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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