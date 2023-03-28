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Дмитрий Булыкин: у Пиняева большое будущее, он один из самых перспективных игроков России

Дмитрий Булыкин: у Пиняева большое будущее, он один из самых перспективных игроков России
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал молодого форварда Сергея Пиняева одним из самых перспективных игроков страны и надеждой национальной команды. При этом Булыкин отметил, что Пиняеву всё ещё нужно прибавлять.

«Думаю, Пиняева можно считать надеждой сборной будущих лет. Это один из самых перспективных игроков России в настоящий момент. Конечно, ему надо прибавить. Он ещё не такой опытный, как хотелось бы: не смог реализовать несколько своих моментов в последних играх «Локомотива» и в прошедшем матче сборной.

Но его гол Ираку и проходы по флангу говорят о многом. В том числе о том, что у него большое будущее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

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