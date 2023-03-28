Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пирло назвал Анчелотти лучшим тренером мира, упомянув Липпи, Конте, Аллегри и Гвардиолу

Пирло назвал Анчелотти лучшим тренером мира, упомянув Липпи, Конте, Аллегри и Гвардиолу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер турецкого «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло высказался о лучших представителях своей профессии, заявив, что наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти является лучшим по человеческим и профессиональным качествам. Также итальянец упомянул Марчелло Липпи, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»).

«Анчелотти — лучший среди тренеров по человеческим и профессиональным качеством, у него больше всех побед в каждом из чемпионатов, но как его сравнить с Липпи, Конте или Аллегри? Последние два разные. Складывается ли игра хорошо или нет, кто бы ни победил, они верны себе. Пеп (Гвардиола. — Прим. «Чемпионата») уникален, он всегда любит инновации. Однако футбол становится всё более физическим, вам нужно быть в курсе всего», — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Лучшие футбольные тренеры XXI века. Фергюсон точно номер один?
Рейтинг
Лучшие футбольные тренеры XXI века. Фергюсон точно номер один?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023