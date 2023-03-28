Пирло назвал Анчелотти лучшим тренером мира, упомянув Липпи, Конте, Аллегри и Гвардиолу

Главный тренер турецкого «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло высказался о лучших представителях своей профессии, заявив, что наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти является лучшим по человеческим и профессиональным качествам. Также итальянец упомянул Марчелло Липпи, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»).

«Анчелотти — лучший среди тренеров по человеческим и профессиональным качеством, у него больше всех побед в каждом из чемпионатов, но как его сравнить с Липпи, Конте или Аллегри? Последние два разные. Складывается ли игра хорошо или нет, кто бы ни победил, они верны себе. Пеп (Гвардиола. — Прим. «Чемпионата») уникален, он всегда любит инновации. Однако футбол становится всё более физическим, вам нужно быть в курсе всего», — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.