Бутта Магомедов поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром»

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Сборы проходят продуктивно, появилось больше времени для сыгранности команды. Настроение и самочувствие отличные. Ожидания от предстоящей игры самые хорошие, настраиваемся на позитивный результат и будем делать всё возможное для этого. «Краснодар» — отличная команда и хорошие исполнители. Зимой к ним пришли несколько качественных игроков. Отдельно никого выделять не хочу.
Последний матч с «Ростовом»? Поставили пенальти и удалили игрока. Практически весь матч играли вдесятером, но при этом всё же имели несколько хороших шансов забить и сравнять счёт во втором тайме. В будущем будем играть осторожнее в своей штрафной и постараемся не получать красные карточки», — цитирует Магомедова пресс-служба клуба.
- 28 марта 2023
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