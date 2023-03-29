Фюллькруг забил шесть голов в первых шести матчах за Германию — рекорд сборной в XXI веке

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг отметился забитым голом в товарищеском матче с Бельгией (2:3). Игрок реализовал пенальти на 44-й минуте.

Гол в ворота Бельгии стал для Никласа шестым в футболке бундестим. Ранее Фюллькруг принёс Германии победу в игре с Перу (2:0), оформив дубль, а также отметился голами в матчах ЧМ-2022 с Коста-Рикой (4:2) и Испанией (1:1) и в товарищеском матче с Оманом (1:0). Ни один игрок в XXI веке не забивал шесть голов в первых шести матчах за сборную Германии.

На клубном уровне Фюллькруг выступает за «Вердер». В нынешнем сезоне чемпионата Германии нападающий отметился 15 голами и пятью голевыми передачами в 24 матчах.

Сборная Германии примет участие в Евро-2024 без отбора, так как является страной-хозяйкой турнира.