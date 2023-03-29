Месси стал третьим игроком в истории, который забил более 100 мячей за сборную

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прошёл отметку в 100 голов за национальную команду. Аргентинец оформил хет-трик в товарищеском матче со сборной Кюрасао, теперь на его счету 102 гола. Таким образом Месси стал третьим игроком в истории, которому удалось забить более 100 мячей за национальную команду своей страны.

По этому показателю лидирует нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — 122 гола. Иранский футболист Али Даеи, завершивший карьеру, забил за национальную команду 109 мячей.

Сборная Аргентины обыграла команду Кюрасао со счётом 7:0. На 20-й минуте матча счёт открыл Лионель Месси Спустя три минуты Николас Гонсалес удвоил преимущество. На 33-й минуте Месси оформил дубль. Энцо Фернандес забил на 35-й минуте с передачи Месси. Спустя две минуты Месси забил свой третий гол в этой игре. На 78-й минуте с пенальти забил Анхель Ди Мария. Гонсало Монтьель на 87-й минуте установил итоговый счёт — 7:0.