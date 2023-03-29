Тренер «Сочи»: Нобоа — один из лучших игроков в истории РПЛ

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о личных проблемах полузащитника Кристиана Нобоа. По мнению специалиста, сложности в семейной жизни влияют на игру эквадорского футболиста. При этом Кириченко считает Нобоа одним из лучших игроков в истории чемпионата России.
«Девушка Нобоа заявила о домашнем насилии со стороны футболиста? Дай бог, чтобы у него всё решилось наилучшим образом, но не вижу смысла обсуждать личное дело Кристиана.
Вижу ли я, что с Нобоа что‑то не так психологически? В игре с «Оренбургом» он мог забить три мяча: у него было две штанги и ещё один хороший момент. Крис — профессионал. Хотя и живой человек, поэтому наверняка как‑то повлияло. Выкинуть это из головы невозможно.
Мы выиграли у ЦСКА, Крис провёл хороший матч, отыграл 90 минут. Для меня это один из лучших игроков в истории чемпионата России. Он и Лоськов, если брать атакующих полузащитников, — сказал Кириченко в интервью «Матч ТВ».
Напомним, ранее Кевиам Касо (девушка Нобоа) разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой рассказала о плохом отношении со стороны «своей любви». Позже она прямым текстом сообщила об избиении со стороны футболиста. Она якобы застала Нобоа с двумя женщинами в отеле, а Кристиан разозлился и поднял на неё руку. При этом сам спортсмен опровергал слова девушки.
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