Тренер «Сочи»: Нобоа — один из лучших игроков в истории РПЛ

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о личных проблемах полузащитника Кристиана Нобоа. По мнению специалиста, сложности в семейной жизни влияют на игру эквадорского футболиста. При этом Кириченко считает Нобоа одним из лучших игроков в истории чемпионата России.

«Девушка Нобоа заявила о домашнем насилии со стороны футболиста? Дай бог, чтобы у него всё решилось наилучшим образом, но не вижу смысла обсуждать личное дело Кристиана.

Вижу ли я, что с Нобоа что‑то не так психологически? В игре с «Оренбургом» он мог забить три мяча: у него было две штанги и ещё один хороший момент. Крис — профессионал. Хотя и живой человек, поэтому наверняка как‑то повлияло. Выкинуть это из головы невозможно.

Мы выиграли у ЦСКА, Крис провёл хороший матч, отыграл 90 минут. Для меня это один из лучших игроков в истории чемпионата России. Он и Лоськов, если брать атакующих полузащитников, — сказал Кириченко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, ранее Кевиам Касо (девушка Нобоа) разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой рассказала о плохом отношении со стороны «своей любви». Позже она прямым текстом сообщила об избиении со стороны футболиста. Она якобы застала Нобоа с двумя женщинами в отеле, а Кристиан разозлился и поднял на неё руку. При этом сам спортсмен опровергал слова девушки.