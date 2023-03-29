Озбилиз: в Европе сын увидел мальчика с накрашенными ногтями. И как мне это ему объяснить?

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз объяснил, почему живёт в Армении, а не в Нидерландах.
«Я же говорю: мне правда хотелось поближе познакомиться со страной и помочь ей. Сделать футбол в Армении лучше, чем он есть сейчас. Я об этом думал ещё в 2012-м, когда решил играть за сборную Армении. Реально хотел в конце карьеры приехать сюда.
Сердце мне подсказывало, что так правильно. И хорошо, что приехал в 29, а не в 35. Пока я в форме и полон сил, пока могу проявить себя и чего-то дать армянскому футболу. А не туристом приехать.
Как в Ереване? Я здесь бывал и раньше, 12 лет подряд приезжал, поэтому всё знакомо. Понятно, отпуск – это одно, а жизнь – это другое, но мне тут хорошо. У меня трое детей – им в Ереване очень понравилось. Плюс тут есть вещи, которые лучше, чем в Европе.
Например, когда моему сыну было четыре года, он ходил в детский сад. Там увидел другого четырёхлетнего мальчика с накрашенными ногтями. И как мне ему всё это объяснить? Окей, я не против, все могут делать что хотят, но лично для меня такое ненормально, это совсем не моё», — приводит слова Озбилиза Sports.ru.
Напомним, 33-летний Озбилиз был футболистом «Спартака» с 2013 по 2016 год. Также в России армянин выступал за «Кубань». За красно-белых Араз забил пять голов и отдал пять результативных передач в 40 матчах. Сейчас Озбилиз является игроком «Урарту». Ранее полузащитник также играл за «Бешикташ», «Шериф», «Райо Вальекано» и «Аякс», в структуре которого провёл больше 14 лет.
- 29 марта 2023
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