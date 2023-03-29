Президент «Торпедо»: Клотет пришёл в клуб не до конца сезона — будет работать вдолгую

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин выразил уверенность, что новый главный тренер Жозеп Клотет будет работать в клубе длительное время.

«Мы не будем озвучивать конфиденциальную информацию. Вчерашняя информация о сроке контракта не соответствует действительности. Жозеп пришёл не до конца сезона — будет работать вдолгую. Мы рассказали ему, как выглядит проект — он согласился. Жозеп будет помогать выстраивать клуб в перспективе», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, последним местом работы Клотета была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.