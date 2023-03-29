Кварацхелия продлит контракт и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Наполи»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» до 2028 года. Об этом сообщил Footmercato.
Отмечается, что зарплата Кварацхелии вырастет с € 1 млн до € 2,5 млн в год. Его вознаграждение может достигать € 4 млн за сезон, включая бонусы. Самый высокооплачиваемый игрок в команде, Осимхен, для сравнения, получает € 5 млн в год, учитывая бонусы. По информации источника, оговорки об отступных не предусмотрено, но итальянцы уже заявили, что потребуют не менее € 100 млн.
В текущем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провёл 23 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Также на счету Хвичи семь матчей в Лиге чемпионов, два гола и четыре результативных паса.
Видео: Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»
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