«Барселона» продаст Фати лишь в двух случаях. Клуб исключает аренду — Мигельсанц

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сможет покинуть клуб лишь в случае достойного предложения за свой трансфер либо при собственном желании ухода из команды. Сине-гранатовые готовы отпустить игрока только по этим причинам и не собираются отдавать его в аренду. Об этом сообщает журналист Ллуис Мигельсанц в «Твиттере».

Ранее Бори Фати, отец 20-летнего вундеркинда, признался, что советует своему сыну уйти из «Барселоны», если ситуация с его игровым временем не изменится. Фати в 38 матчах провёл на поле 1341 минуту (39% от общего количества). Однако Фати-младший не согласен с подобной позицией. Бори Фати обиделся на клуб, отписавшись от него в соцсетях, а также подписавшись на аккаунт мюнхенской «Баварии».

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» истекает летом 2027 года. После ухода Лионеля Месси клуб сделал ставку на Фати, доверив ему легендарный 10-й номер. Однако испанец, родившийся в Гвинее-Биссау, пропустил много времени из-за травм.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

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