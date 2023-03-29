Слуцкий высказался о решении Карпина не вызывать в сборную России игроков старше 30 лет

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил решение действующего наставника национальной команды Валерия Карпина, отказавшегося от вызова игроков старше 30 лет на время международного отстранения.
«Карпин не вызывает в сборную игроков старше 30 лет? Это его решение. Если говорить про оптимальный вариант, то должны быть все лучшие игроки, вне зависимости от того, какие у тебя с кем отношения. И это я не про Карпина и Дзюбу или Слуцкого и Мамаева. Должны быть лучшие игроки, на то это и национальная команда. Однако мы видим в разных странах, что этого не происходит. Кто-то не вызывает Бензема, история с Криштиану, мы можем смотреть до бесконечности.
Карпин принял такое решение, нельзя говорить, правильное оно или нет. В этом есть логика, что, раз сейчас у команды нет официальных матчей, можно обкатать футболистов. При этом на тренера сборной всегда сохраняется высокий уровень давления, что мы сейчас и увидели. Поэтому хочется добиваться результата, отсюда и не совсем молодёжная сборная. Карпин должен находиться между многих огней, у него сложная задача», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 29 марта 2023
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