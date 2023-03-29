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Слуцкий высказался о решении Карпина не вызывать в сборную России игроков старше 30 лет

Слуцкий высказался о решении Карпина не вызывать в сборную России игроков старше 30 лет
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Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил решение действующего наставника национальной команды Валерия Карпина, отказавшегося от вызова игроков старше 30 лет на время международного отстранения.

«Карпин не вызывает в сборную игроков старше 30 лет? Это его решение. Если говорить про оптимальный вариант, то должны быть все лучшие игроки, вне зависимости от того, какие у тебя с кем отношения. И это я не про Карпина и Дзюбу или Слуцкого и Мамаева. Должны быть лучшие игроки, на то это и национальная команда. Однако мы видим в разных странах, что этого не происходит. Кто-то не вызывает Бензема, история с Криштиану, мы можем смотреть до бесконечности.

Карпин принял такое решение, нельзя говорить, правильное оно или нет. В этом есть логика, что, раз сейчас у команды нет официальных матчей, можно обкатать футболистов. При этом на тренера сборной всегда сохраняется высокий уровень давления, что мы сейчас и увидели. Поэтому хочется добиваться результата, отсюда и не совсем молодёжная сборная. Карпин должен находиться между многих огней, у него сложная задача», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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