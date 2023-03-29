Слуцкий: Пиняев — лучший молодой игрок России, но неправильно из него сейчас делать кумира

Российский тренер Леонид Слуцкий объяснил свои слова в адрес нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев — это точно большой талант, у него большое количество положительных качеств, у него точно на данном этапе есть ограничения, было бы странно, если бы их не было в 18 лет. Мне просто не нравится, что мы делаем нечеловеческие вещи. Делаем кумира из него? Это неправильно, ещё ничего не сделано для этого. Наверное, сейчас Сергей — лучший молодой российский футболист, который забил гол в индивидуальном стиле не самой сильной сборной. Это повод для того, чтобы ссать кипятком? Я так не считаю.

Карпин назвал Пиняева одним из лучших игроков матча с Ираком? Карпин такие оценки, которые дают журналисты, не употребляет в отношении Пиняева. Мы говорим про большой талант, про кучу качеств, но пока по факту один забитый мяч в шести матчах за «Локомотив». Для игрока группы атаки – невыдающийся показатель. Один мяч за сборную, да, молодец, что стал самым молодым автором гола, но это не что-то из ряда вон.

Говорил, что Захаряном восхищались и на него это плохо повлияло? Молодой игрок, могут быть разные этапы. У них не такая стабильная психика, они могут воспринимать это по-разному. Может быть неправильная оценка ситуации, это усложняет жизнь тренерам, это точно знаю. Потому что он может сказать: «А мне говорили, что я вот такой-то». Ну тебе сказали, а я говорю так. Много раз общался с Пиняевым, у нас отличные отношения, но я за то, чтобы хвалить по факту», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».