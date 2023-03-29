Джеррард рассказал, как пил пиво с Клоппом за несколько дней до финала Лиги чемпионов

Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард рассказал, как случайно встретил наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа за несколько дней до финала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча завершилась совместным походом в паб.

«Он [Клопп] выгуливал собаку, а я сидел в уличном кафе с одним из друзей и пил пиво. Я пожелал ему удачи в финале, до которого оставался день, может, два. Думал, что он будет занят своими делами и мыслями, но он сказал мне: «Нет, нет, нет. Сходи в бар и захвати мне пинту». В итоге он выпил две или три кружки и выкурил пару сигарет, пока его собака терпеливо ждала. Мы проговорили, наверное, больше часа.

Он оказался просто душой компании и был совсем не похож на футбольного тренера, это был «Юрген в штатском», в своей одежде для выгула собак. Он был фантастически вежлив с моим другом, заставив его почувствовать себя полноправным участником беседы, и я думаю, это отлично характеризует этого человека», – рассказал Джеррард в интервью YouTube-каналу Anfield Wrap.

Отметим, что в мае 2022 года Джеррард был главным тренером «Астон Виллы», спустя пять месяцев после встречи с Клоппом его уволили. Что касается Клоппа, то в упомянутом финале 28 мая его «Ливерпуль» уступил «Реалу» со счётом 0:1, единственный гол на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор.