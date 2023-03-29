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Слуцкий: не видел игроков, которые были готовы умереть за Нагельсмана. С Тухелем иначе

Слуцкий: не видел игроков, которые были готовы умереть за Нагельсмана. С Тухелем иначе
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий попытался объяснить, почему в мюнхенской «Баварии» поменяли Юлиана Нагельсмана на Томаса Тухеля на посту главного тренера по ходу сезона.

«Не помню, когда Тухель ругался с игроками, он ругался с руководством, вот маленький нюанс. Когда Тухель ругается с руководством, он отстаивает интересы игроков. Сколько я видел игроков, работавших с ним, у всех восторженные отзывы. Я видел игроков, работавших с Нагельсманом, никто не говорил, что мы пойдём умирать за этого тренера.

Тренеры нового поколения зациклены на формации, не видят человеческого фактора. Нагельсман дал свободу? А потом тут же их во всём обвинил», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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