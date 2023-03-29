Роман Шишкин: провести матч Россия — Китай — отличная идея! Футбол объединяет народы

Российский бывший футболист Роман Шишкин поделился ожиданиями от проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой Китая, о чём ранее сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Провести матч Россия — Китай — отличная идея! У нашей команды сложилось неприятная ситуация — соперников не очень много. Совсем недавно в Москву на несколько дней прилетал президент Китая. Наверное, политический момент тут тоже присутствует. Эта страна для нас в какой-то степени дружественная.

Думаю, что этот матч пойдёт всем в плюс. Было бы неплохо закрепить дружественные отношения, проведя футбольный матч. Футбол объединяет народы, так было всегда», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.