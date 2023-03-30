Игор Тудор: Франция ценится меньше Серии А, но это ошибка

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор сравнил чемпионаты Франции и Италии.
«Франция ценится меньше, но это заблуждение. Потому что если внимательно присмотреться, то мысль полностью изменится. Это отличная лига с красивыми стадионами и талантливыми игроками.
Франция сильнее с шестого места и ниже. В матче «Эмполи» и «Страсбура» выиграет «Страсбур», «Реймс» обыграет «Специю». Когда смотришь «Реймс», то видишь трёх-четырёх игроков, которых хотел бы взять в свою команду. Если бы я тренировал «Интер», то не брал бы никого из «Эмполи» или «Специи».
Во Франции такого разрыва нет. Во Франции более высокий темп, поскольку игроки другие — они моложе и физически сильнее», — приводит слова Тудора L'Equipe.
Напомним, на данный момент лидером чемпионата Франции является «ПСЖ». «Марсель» занимает второе место в таблице.
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