Игор Тудор: Франция ценится меньше Серии А, но это ошибка

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор сравнил чемпионаты Франции и Италии.

«Франция ценится меньше, но это заблуждение. Потому что если внимательно присмотреться, то мысль полностью изменится. Это отличная лига с красивыми стадионами и талантливыми игроками.

Франция сильнее с шестого места и ниже. В матче «Эмполи» и «Страсбура» выиграет «Страсбур», «Реймс» обыграет «Специю». Когда смотришь «Реймс», то видишь трёх-четырёх игроков, которых хотел бы взять в свою команду. Если бы я тренировал «Интер», то не брал бы никого из «Эмполи» или «Специи».

Во Франции такого разрыва нет. Во Франции более высокий темп, поскольку игроки другие — они моложе и физически сильнее», — приводит слова Тудора L'Equipe.

Напомним, на данный момент лидером чемпионата Франции является «ПСЖ». «Марсель» занимает второе место в таблице.

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином