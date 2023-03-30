«Бавария» заинтересована в переходе форварда «Аталанты» и сборной Дании Хёйлунна

Датский нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн заинтересовал мюнхенскую «Баварию», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, немецкий клуб готов конкурировать за подписание 20-летнего форварда с туринским «Ювентусом». «Бавария» хочет подписать нападающего, так как не смогла полноценно восполнить уход в «Барселону» Роберта Левандовского. Отмечается, что на трансфере Хёйлунна может настоящий новый тренер мюнхенцев Томас Тухель.
Датский форвард перешёл в «Аталанту» летом 2022 года. В текущем сезоне Хёйлунн провёл 27 матчей за бергамасков во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Дании он сыграл в двух встречах отборочного цикла Евро-2024 и забил пять мячей.
Хет-трик Хёйлунна принёс Дании победу над Финляндией:
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
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